Чемпионка России рассказала, сможет ли Гуменник подняться выше 12 места после короткой программы

Фигуристка Гербольдт: Гуменнику нужно делать то, что он умеет

Чемпионка России – 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразила надежду на то, что Петр Гуменник сможет подняться выше 12 места после проката произвольной программы

«На какое место по итогам двух прокатов может рассчитывать Гуменник, сможет ли он подняться выше? Олимпиада настолько непредсказуема, что можно расчитывать на любой результат. Нужно делать то, что ты умеешь, кататься уверенно. Мы все надеемся, что ему получится подняться гораздо выше и достойно дебютировать после длительного отстутствия России на крупных стартах», — сказала Гербольдт.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла, заняв 12-е место среди 29 участников.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.



Ранее Елена Радионова заявила, что в произвольной программе у Гуменника все получится.