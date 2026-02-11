Экс-глава ЦРУ предостерег Украину от «плохого соглашения» с Россией

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус предостерег Украину от «плохого соглашения» о мирном урегулировании конфликта с Россией. Его слова приводит УНИАН.

«Украина не должна соглашаться на плохое соглашение, и я не думаю, что США, европейские страны или кто-либо другой хочет этого», — сказал Петреус.

При этом он заметил, что соглашение, которого Украине удалось достичь с Соединенными Штатами, «вполне приемлемо». В нем есть компромиссы, однако Украина получает то, что ей нужно.

Однако экс-глава ЦРУ посетовал, что Россия «ни за что не согласится на то, что сейчас прописано в соглашении». Кроме того, он отверг вероятность прекращения огня.

«Я просто не вижу пока условий, чтобы это произошло. Как я уже упоминал ранее, россияне выдвигают, по моему мнению, необоснованные требования. Они не готовы вести переговоры серьезно, так, как это делает Украина», — заявил Петреус.

До этого бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал плохой идеей уход ВСУ с занимаемой части Донбасса ради мирного урегулирования с Россией. По его словам, такое развитие событий лишит Украину важнейшего оборонительного рубежа.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.