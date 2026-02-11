Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Екатеринбурге ученик четвертого класса выстрелил в глаз однокласснице

В Екатеринбурге девочка получила травму из-за попавшей в глаз пластиковой пули
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге школьница пострадала в результате стрельбы из игрушечного пистолета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 февраля в школе №23 Академического района. Ученик четвертого класса выстрелил из игрушечного пистолета в лицо однокласснице, травмировав ее. Пластиковая пуля попала прямо в глаз девочке.

Родители сами отвезли дочь на осмотр. Врачи диагностировали у нее ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

После этого районная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, будет дана оценка действиям педагогов и администрации.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее девятиклассник из Уфы выстрелил в глаз учителю истории, который часто делал ему замечания.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!