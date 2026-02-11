В Екатеринбурге ученик четвертого класса выстрелил в глаз однокласснице

В Екатеринбурге девочка получила травму из-за попавшей в глаз пластиковой пули

В Екатеринбурге школьница пострадала в результате стрельбы из игрушечного пистолета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 февраля в школе №23 Академического района. Ученик четвертого класса выстрелил из игрушечного пистолета в лицо однокласснице, травмировав ее. Пластиковая пуля попала прямо в глаз девочке.

Родители сами отвезли дочь на осмотр. Врачи диагностировали у нее ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

После этого районная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, будет дана оценка действиям педагогов и администрации.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее девятиклассник из Уфы выстрелил в глаз учителю истории, который часто делал ему замечания.