Главу района на Кубани заподозрили в афере с землей на 15 млн рублей

ТАСС: главу Славянского района Краснодарского края подозревают в хищении земли
Максим Блинов/РИА Новости

Главу Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского проверяют на причастность к мошенническим действиям, приведшим к хищению прав на землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, под подозрение также попал руководитель районнного управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям Александр Сороколет. В связи с этим в администрации района начались обыски и «проверочные мероприятия».

Поводом для расследования стала продажа восьми принадлежавших государству участков земли общей стоимостью около 15 млн рублей в частные руки по заниженной цене. В правоохранительных органах расценили сделку как «незаконное выбытие» земли из госсобственности путем «хищения прав».

С начала года в Славянском районе завели шесть уголовных дел о махинациях с землей, уточняет ТАСС.

Аналогичное дело в 2025 году расследовалось в отношении главы Крымского района Сергея Леся и мэра Крымска Яниса Будагова: как полагают в СК, они организовали продажу государственной земли без торгов по заниженным ценам. Имущество Леся было изъято по иску Генпрокуратуры как нажитое незаконным путем. Будагову вменили аферу с землей на 120 млн рублей, Лесю — на 2 млрд рублей.

Ранее глава Крымского района пытался сбежать от силовиков с золотыми костылями.
 
