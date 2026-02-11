Путин призвал не забывать о трагедии Беслана

Путин: о событиях Беслана нельзя забывать, это общероссийская боль

Нельзя забывать о трагедии Беслана, это общероссийская боль. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин главе Северной Осетии Сергею Меняйло, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул необходимость быть в контакте с людьми, заниматься реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане.

1 сентября 2004 года во время линейки боевики захватили школу №1 в Беслане, загнав в спортзал больше тысячи человек. Три дня террористы не давали заложникам ни воды, ни еды. Первоначальный план штурма учебного заведения был сорван из-за прогремевших взрывов.

Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, 186 из них — дети. Более 800 человек были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.

20 августа 2024 года Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, где впервые посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. Возлагая цветы, политик встал на колени.

Ранее в Нижнем Новгороде инсценировали захват заложников в Беслане.