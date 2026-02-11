Пьяный россиянин украл 13 коробок конфет для любимых женщин

В Светлогорске 40-летний мужчина попытался украсть из магазина 13 коробок шоколадных конфет, он хотел сделать подарки нескольким возлюбленным и своей матери. Об этом сообщает УМВД Калининградской области.

Инцидент произошёл в магазине на Калининградском проспекте и попал на записи камер видеонаблюдения. Злоумышленник, прогуливаясь по торговому залу, взял с полок 13 коробок конфет и попытался выйти, не оплатив товар, но был остановлен сотрудниками, но сумел вырваться и сбежать.

Руководство магазина обратилось в полицию. В отделе полиции задержанный признался, что хотел порадовать нескольких возлюбленных и свою мать, которая очень любит шоколад, а денег у него не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

