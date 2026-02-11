Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Пьяный россиянин украл 13 коробок конфет для любимых женщин

В Калининградской области пьяный мужчина пытался украсть конфеты для своих подруг
Global Look Press

В Светлогорске 40-летний мужчина попытался украсть из магазина 13 коробок шоколадных конфет, он хотел сделать подарки нескольким возлюбленным и своей матери. Об этом сообщает УМВД Калининградской области.

Инцидент произошёл в магазине на Калининградском проспекте и попал на записи камер видеонаблюдения. Злоумышленник, прогуливаясь по торговому залу, взял с полок 13 коробок конфет и попытался выйти, не оплатив товар, но был остановлен сотрудниками, но сумел вырваться и сбежать.

Руководство магазина обратилось в полицию. В отделе полиции задержанный признался, что хотел порадовать нескольких возлюбленных и свою мать, которая очень любит шоколад, а денег у него не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее россиянин украл невкусный арбуз и бензопилой разгромил палатку продавца.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!