На Западе оценили отношения между Европой и США

Politico: союз между Европой и США пострадал, но он не разрушен

Союз между Европой и Америкой «сильно пострадал», но еще не разрушен. Об этом пишет издание Politico.

Представитель одной из стран НАТО рассказал изданию, что США все еще «не бросают» своих союзников, однако произошли «изменения в приоритетах» американцев. Также собеседники Politico в США и в Европе подчеркнули, что «дипломатия и контакты между военными ведомствами протекают конструктивно и продуктивно». По их словам, стороны все еще проводят военные учения на континенте и не отказываются от сохранения американских войск в Европе.

«Путину не удалось нас разделить. Наоборот, даже Швеция и Финляндия стали членами НАТО. Мы находимся в лучшем положении, и все убеждены в важности НАТО — не только европейцы, но и многие американцы», — отметил офицер одной из стран альянса.

Однако некий европейский чиновник заявил, что на Мюнхенской конференции, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года, американцы почувствуют, что «Европа изменилась» и что доверия к ним «осталось очень мало».

«В вопросе Гренландии мы приблизились к точке невозврата. Я надеюсь, что в Мюнхене они действительно почувствуют, что Европа изменилась. Да, нам нужны США, и мы будем сотрудничать настолько, насколько это возможно, но доверия осталось очень мало», — сказал он.

Politico пишет, что европейские чиновники все больше сосредотачиваются «на общих целях» с Вашингтоном — например, на торговле. Также член Совета Европы Пабло Хиспан подчеркнул, что администрация Трампа теперь работает «в двухстороннем порядке» с правительством каждой страны, а не с руководством Евросоюза, что является «большим изменением».

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя. Французский лидер подчеркнул, что если ничего не предпринять, «Европа через пять лет будет сметена». В тот же день издание Politico писало, что Европа изменила подход к США после притязаний Вашингтона на Гренландию.

9 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой Гренландия, Канада и Венесуэла были изображены в цветах американского флага. На карту США с новыми территориями на сгенерированной фотографии смотрели лидеры стран Европы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США.