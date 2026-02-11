Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

На Западе оценили отношения между Европой и США

Politico: союз между Европой и США пострадал, но он не разрушен
Francois Lenoir/Reuters

Союз между Европой и Америкой «сильно пострадал», но еще не разрушен. Об этом пишет издание Politico.

Представитель одной из стран НАТО рассказал изданию, что США все еще «не бросают» своих союзников, однако произошли «изменения в приоритетах» американцев. Также собеседники Politico в США и в Европе подчеркнули, что «дипломатия и контакты между военными ведомствами протекают конструктивно и продуктивно». По их словам, стороны все еще проводят военные учения на континенте и не отказываются от сохранения американских войск в Европе.

«Путину не удалось нас разделить. Наоборот, даже Швеция и Финляндия стали членами НАТО. Мы находимся в лучшем положении, и все убеждены в важности НАТО — не только европейцы, но и многие американцы», — отметил офицер одной из стран альянса.

Однако некий европейский чиновник заявил, что на Мюнхенской конференции, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года, американцы почувствуют, что «Европа изменилась» и что доверия к ним «осталось очень мало».

«В вопросе Гренландии мы приблизились к точке невозврата. Я надеюсь, что в Мюнхене они действительно почувствуют, что Европа изменилась. Да, нам нужны США, и мы будем сотрудничать настолько, насколько это возможно, но доверия осталось очень мало», — сказал он.

Politico пишет, что европейские чиновники все больше сосредотачиваются «на общих целях» с Вашингтоном — например, на торговле. Также член Совета Европы Пабло Хиспан подчеркнул, что администрация Трампа теперь работает «в двухстороннем порядке» с правительством каждой страны, а не с руководством Евросоюза, что является «большим изменением».

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя. Французский лидер подчеркнул, что если ничего не предпринять, «Европа через пять лет будет сметена». В тот же день издание Politico писало, что Европа изменила подход к США после притязаний Вашингтона на Гренландию.

9 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой Гренландия, Канада и Венесуэла были изображены в цветах американского флага. На карту США с новыми территориями на сгенерированной фотографии смотрели лидеры стран Европы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!