Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Дмитрий Певцов заявил, что ему не предлагали возглавить МХАТ

Актер Певцов: ректором школы-студии МХАТ должен быть ее выпускник
Владимир Федоренко/РИА Новости

Агентство ТАСС сообщило, что актер Дмитрий Певцов может возглавить МХАТ вместо Константина Богомолова, просившего об отставке.Как заверил в разговоре с «Газетой.Ru» сам артист — ему таких предложений не поступало.

«Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только ВЫПУСКНИК оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом», — сказал Певцов.

Утром 11 февраля режиссер Константин Богомолов, недавно занявший должность ректора студии МХАТ, заявил, что попросил министра культуры Ольгу Любимову об отставке. В министерстве пока не комментировали ситуацию, ответ Любимовой не публиковался.

По версии агентства ТАСС, претендентами на пост ректора стали Дмитрий Певцов, Сергей Безруков и Евгений Писарев.

Исполняющим обязанности Богомолов был назначен в конце января в связи со смертью предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны некоторых выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не является «коренным мхатовцем». Сам Богомолов называл подобные рассуждения наивными и глупыми.

СМИ сообщили, что причиной прошения об отставке Богомолова могла стать травля в профессиональном сообществе.

Ранее актер Садальский заявил, что совесть заставила Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!