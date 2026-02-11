Дмитрий Певцов заявил, что ему не предлагали возглавить МХАТ

Агентство ТАСС сообщило, что актер Дмитрий Певцов может возглавить МХАТ вместо Константина Богомолова, просившего об отставке.Как заверил в разговоре с «Газетой.Ru» сам артист — ему таких предложений не поступало.

«Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только ВЫПУСКНИК оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом», — сказал Певцов.

Утром 11 февраля режиссер Константин Богомолов, недавно занявший должность ректора студии МХАТ, заявил, что попросил министра культуры Ольгу Любимову об отставке. В министерстве пока не комментировали ситуацию, ответ Любимовой не публиковался.

По версии агентства ТАСС, претендентами на пост ректора стали Дмитрий Певцов, Сергей Безруков и Евгений Писарев.

Исполняющим обязанности Богомолов был назначен в конце января в связи со смертью предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны некоторых выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не является «коренным мхатовцем». Сам Богомолов называл подобные рассуждения наивными и глупыми.

СМИ сообщили, что причиной прошения об отставке Богомолова могла стать травля в профессиональном сообществе.

Ранее актер Садальский заявил, что совесть заставила Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ.