Появилось видео задержания устроившего стрельбу у техникума в Анапе

Baza: появилось видео предположительного задержания напавшего на техникум в Анапе

Baza опубликовала кадры предполагаемого задержания сотрудниками Росгвардии напавшего на техникум в Анапе. На опубликованных кадрах два правоохранителя задерживают молодого человека, который, вероятно, устроил стрельбу у учебного учреждения.

О происшествии в Анапе стало известно ранее. Как писала Baza, студенты одного из техникумов Анапы забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Как рассказали учащиеся журналистам, сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется.

По информации Telegram-канала Mash, во время нападения было слышно пять–шесть выстрелов. После этого учащимся дали указание закрыться в аудиториях и заблокировать двери столами и стульями.

По предварительным данным, пострадали два человека — их вынесли из здания на носилках. Улица Промышленная, где расположен техникум, остается оцепленной.

Telegram-канал «ЧП Анапа» в свою очередь сообщил, что, по неподтвержденной информации, нападавшим является молодой человек 2008 года рождения. По неофициальной информации, у стрелявшего в Анапе предварительно была с собой разгрузка с патронами.

Ранее увеличилось число пострадавших в результате стрельбы в Анапе.
 
