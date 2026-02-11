Размер шрифта
Мать была задержана после того, как в организме 8-месячного ребенка нашли кокаин

Британка была задержана из-за того, что в организме сына нашли кокаин
Shutterstock/FOTODOM

В испанском регионе Коста-дель-Соль задержана 25-летняя гражданка Великобритании после того, как в организме ее восьмимесячного сына нашли следы кокаина, пишет Daily Mail.

Полиция прибыла на место после сообщений о том, что пара разожгла костер под большим деревом. По данным местных СМИ, сотрудники обнаружили женщину с ребенком и ее 43-летнего партнера, гражданина Испании, устанавливающих палатку. Рядом находился автомобиль без страховки и с просроченным техническим осмотром.

После оценки условий проживания правоохранители приняли решение доставить ребенка в медицинский центр для обследования из-за опасений по поводу возможного недоедания. Позже младенца перевели в больницу Hospital Costa del Sol, где врачи зафиксировали недостаточный для его возраста вес. Анализ мочи показал наличие кокаина в организме малыша. Мальчик был помещен в педиатрическое отделение, где ожидаются дополнительные результаты обследования.

Сообщается также, что мать ранее пропускала назначенные приемы в том же медицинском учреждении. Ожидается, что женщина и ее партнер предстанут перед судом в Марбелье. Слушание пройдет в закрытом режиме, как это обычно практикуется в Испании на этапе предварительного расследования.

Ребенок, как ожидается, будет временно передан под экстренную опеку социальных служб до принятия дальнейшего решения.

Ранее в США супруги запирали детей в курятнике, стреляя по ним из пистолетов.
 
