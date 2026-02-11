Размер шрифта
Жители Воронежа жалуются на едкий запах нефти

Жители Воронежа сообщают о едком запахе нефти в городе
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Жители Воронежа сообщают о едком запахе нефти, распространяющемся в городе. Об этом пишет Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«По словам нашей читательницы, на юго-западе в районе улицы Кривошеина ощущается резкий запах, напоминающий нефтепродукты. Официальных комментариев о возможных источниках запаха пока не поступало», — пишет Telegram-канал.

До этого в Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами. Изначально жители села Нанцы пожаловались на сильный запах бензина и предположили, что с баржи слили в реку неиспользованное дизельное топливо. Впоследствие на реке было выявлено крупное загрязнение. Согласно данным Министерства экологии, верхняя граница нефтяного пятна на реке Вилюй была расположена в 25 км ниже по течению от села Верхневилюйск, а нижняя граница — в районе села Дюллюкю. В настоящее время по реке Вилюй активно курсирует множество судов, предположительно, одно из них слило нефтепродукты в водоем. Министерство экологии Якутии занимается выявлением лиц, ответственных за разлив нефти.

Ранее ученые забили тревогу из-за сильного нефтяного загрязнения реки Камчатки.
 
