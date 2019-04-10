Суд в Москве арестовал вербовщика Пирожка
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца члена запрещенной в России украинской радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Игоря Пирожка, сообщает ТАСС.
«Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Пирожка меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня», — заявили в суде.
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Пирожок частично признал вину, отказавшись комментировать детали дела.
Ранее в отношении Пирожка возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России.