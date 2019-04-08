Словакия запретит выступления животных в цирках

В Словакии с 1 сентября запретят дрессировку и выступления в цирках всех видов животных, кроме собак, кошек и домашних хорьков, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и развития села (МСХРС).

«Данное решение принято в соответствии с вошедшим в обращение с 1 января этого года законом о ветеринарной охране, который определяет животных в качестве «живых и эмоциональных существ», — говорится в сообщении.

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Одновременно решение МСХРС ограничивает использование в общественных выступлениях тех животных, которых не касается это решение, то есть собак, кошек и домашних хорьков.

В частности, при их дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс. Если у животного проявляются чувства усталости или стресса, их дрессировка или выступление должны быть прекращены.

В 2018 году власти Швейцарии запретили мешать собакам лаять.