Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Оренбургской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел 7 апреля. Пожилой мужчина, который пришел на представление с двумя внуками, помог артистам выполнить несколько шуточных номеров, после чего упал замертво. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пенсионера.

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В ведомстве сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что циркач из Брянска с ножом ограбил офис микрозаймов и поехал на гастроли.