Подозрительный предмет с проводами нашли у полиции Балашихи

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, передает РИА «Новости».

Предполагаемую бомбу «вывезли для утилизации».

Обследовавшая его служебная собака показала своим поведением возможность наличия в нем взрывчатых веществ.

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«Собака «заволновалась» при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации», — сообщил представитель экстренных служб региона

Отмечается, что здание было эвакуировано.