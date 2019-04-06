Подозрительный предмет с проводами нашли у полиции Балашихи
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, передает РИА «Новости».
Предполагаемую бомбу «вывезли для утилизации».
Обследовавшая его служебная собака показала своим поведением возможность наличия в нем взрывчатых веществ.
Реклама
«Собака «заволновалась» при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации», — сообщил представитель экстренных служб региона
Отмечается, что здание было эвакуировано.