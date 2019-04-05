Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Отмечается, что девочка собрала свои вещи, взяла кота и покинула дом в селе Барабановское. Родители ничего не знали о побеге дочери. Они написали заявление в полицию.

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По данным СК, девочка с котом на трех попутках поехала в Челябинск к родственникам.

В настоящее время ее вернули домой и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.