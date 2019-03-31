Пенсионерку пытались задушить и оттаскали за волосы после замечания о курении

В Москве 66-летную женщину душили и оттаскали за волосы после того, как она сделала замечание пытавшейся покурить девушке на лестничной площадке, передает РЕН ТВ.

По данным издания, соседи пенсионерки попытались покурить в подъезде дома. Женщина сделала им замечание и попыталась сфотографировать нарушителей. Однако они напали на нее.

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Отмечается, что из-за возникшего конфликта соседка стала душить пенсионерку и таскать ее за волосы по лестничной площадке.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.

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