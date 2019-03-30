Истязавшую двойняшек няню арестовали в Москве

Суд Москвы арестовал 47-летнюю няню, которая избивала двух малолетних двойняшек. Об этом сообщается на сайте СУ СК России.

Как отмечается, женщина работала в семье, проживающей на северо-западе Москвы, и периодически совершала насильственные действия в отношении детей.

Реклама

«Факты истязания девочек удалось установить благодаря камере, установленной родителями в комнате двойняшек», — отметили следователи.

Уточняется, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что истязавшую двойняшек няню задержали в Москве.