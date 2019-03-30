Супермаркет в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей и работников супермаркета на северо-западе Москвы эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 17. Это 16-этажный жилой дом, первые три этажа которого занимают магазины», — рассказал он.

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Он добавил, что посетителей и персонал магазина эвакуировали. Экстренные службы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что около 800 человек экстренно вывели из московского ТЦ из-за угрозы взрыва.