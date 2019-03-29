Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили

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Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор Матс Юнгквист, который занимался делом россиянина, заявил, что нахождение подозреваемого на свободе не помешает расследованию.

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Он добавил, что у следствия нет каких-либо оснований для того, чтобы держать россиянина под арестом. В связи с этим было принято решение выпустить его.

Ранее сообщалось, что в Швеции арестовали разыскиваемого Россией террориста.