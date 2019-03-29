Озеро в Мельбурне стало розовым

Озеро в австралийском парке Мельбурна естественным образом стало розового цвета. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, ярко-розовый цвет соленого озера Вестгейт обусловлен большим количеством солнечного света, редкими осадками и теплом.

«В этих условиях водоросли озера производят красный пигмент под названием бета-каротин», — говорится в материале.

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Уточняется, что в парк устремились туристы, чтобы заснять необычный цвет озера. По словам посетителей, озеро воняет тухлыми яйцами.

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