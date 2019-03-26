Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление гражданской авиации США.
Как отмечается, причиной стала проблема с двигателем.
Уточняется, что лайнер принадлежит авиакомпании Southwest Airlines. Самолет переправляли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.
Ранее сообщалось, что глава Ethiopian Airlines прояснил ситуацию с тренировками пилотов Boeing 737.