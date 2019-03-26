Cуд на Украине продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

Отмечается, что журналиста заключили под стражу вплоть до 24 мая.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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До этого российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной. Глава считает, что журналиста арестовали «за его прямую профессиональную деятельность».

Ранее сообщалось, что Вышинский пожалуется администрации СИЗО из-за плохих условий в камере.