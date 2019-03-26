Директор башкирского роддома обвинила в провокации посмеявшихся над зарплатой врачей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/366/12266366/vrachi-pic905-895x505-27174.jpg">

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова обвинила медиков, посмеявшихся нал средней зарплатой, в игре на публику, передает «Говорит Москва».

«Это их право – выражать свои эмоции. Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель», — заявила Фатыхова.

Реклама

Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах, но отказалась назвать минимальную и максимальную оплату труда.

«Максимальные и минимальные зарплаты дать не могу, они конфиденциальные, это персональные данные каждого сотрудника. Они охраняются законом», — сказала Фатыхова.

Свою зарплату она также не сообщила, назвав ее «коммерческой тайной».

Ранее в ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.