Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с «китовой тюрьмой» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, этим вопросом занимается вице-премьер Алексей Гордеев, который регулярно докладывает главе государства о ситуации. Песков подчеркнул, что сиюминутного решения проблемы животных нет, однако осуществляется подготовка программы их адаптации.

Ранее сообщалось, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморье вернут в естественную среду обитания в июне-июле 2019 года.