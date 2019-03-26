Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с «китовой тюрьмой» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, этим вопросом занимается вице-премьер Алексей Гордеев, который регулярно докладывает главе государства о ситуации. Песков подчеркнул, что сиюминутного решения проблемы животных нет, однако осуществляется подготовка программы их адаптации.
Ранее сообщалось, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморье вернут в естественную среду обитания в июне-июле 2019 года.