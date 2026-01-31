В МЧС рассказали о ходе поисков провалившихся под лед детей в Брянске

МЧС: в Брянске обследовано 88 тыс. кв. м акватории реки Десна при поиске детей

Свыше 88 тыс. кв. м акватории реки Десна в Брянске обследовано в ходе поисков двоих детей, провалившихся под лед 20 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

«Обследовано более 88 тыс. (88 319) кв. м, 70 майн, [пробурено] более 15 тыс. (15 196) лунок», — рассказала собеседница агентства.

20 января в единую диспетчерскую службу поступила информация о том, что очевидец увидел, как под лед провалились двое несовершеннолетних детей. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что на месте трагедии сильное течение Десны, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед. Отмечается также, что поиск провалившихся детей в Брянске затрудняет скопление снега под льдом (шуга). Также значительно усложняет работу обильный снегопад.

27 января региональное отделение «ЛизаАлерт» передало, что в ходе поисков детей в Брянске специалисты обследовали с помощью эхолотов более 54 тыс. кв. м.

Ранее в Красноярске школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи.