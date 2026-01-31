Стала известна причина взрыва в жилом доме на юге Ирана

Причиной взрыва в жилом здании в городе Бендер-Аббас в южной иранской провинции Хормозган, по предварительным данным, стала утечка газа. Об этом заявил глава пожарной службы города Мохаммад-Амин Лиагат, передает агентство ISNA.

«Предварительная причина — утечка и скопление газа», — сообщил Лиагат.

Как отмечается, руководитель центра управления кризисами при администрации губернатора провинции Мехрдад Хасан-заде рассказал, что в результате этого инцидента одного человека не удалось спасти и ещё 14 получили травмы. При этом официальные лица Израиля заявили о непричастности к взрывам в жилых домах Ирана.

До этого стало известно, что помимо взрыва в Бендер-Аббасе, взрыв бытового газа произошел также в жилом здании в городе Ахваз, юго-западной иранской провинции Хузестан. Там в результате инцидента не удалось спасти пять человек. Предварительно, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности.

