Трамп заявил, что США не раскрывают свои планы по Ирану союзникам

Трамп: США не раскрывают свои планы по Ирану союзникам в Персидском заливе
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не раскрывает союзникам в регионе Персидского залива подробностей своих планов в отношении Ирана. Об этом политик рассказал в интервью журналистке Fox News Джеки Хайнрик, отрывок беседы опубликован на ее странице в соцсети X.

«Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — ответил глава Белого дома.

До этого телеканал Fox News сообщал со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из государств региона, что администрация Трампа приняла решение не раскрывать союзникам из стран Персидского залива планы и цели США в отношении Ирана. По данным собеседника, союзникам в Персидском заливе не удалось получить четкого понимания американской оценки текущей обстановки в регионе.

Кроме того, источник телеканала подчеркнул важность доведения до сведения Вашингтона позиции стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее газета WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.
 
