Определена столица «Тотального диктанта» в 2026 году

В этом году столицей «Тотального диктанта» будет Улан-Удэ. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба акции.

В посте отмечается, что бурятская столица обошла Псков, Обнинск и Читу, набрав самое наибольшое количество баллов. 18 апреля туда приедет автор текста диктанта — писатель Алексей Варламов. В городе также пройдут мероприятия для поклонников русского языка и современной литературы.

5 апреля 2025 года более 1,3 млн участников приняли участие в акции «Тотальный диктант». В очном формате на территории России диктант написали 139 716 человек, еще 4 356 человек по всему миру тоже писали его офлайн. Столицей акции была федеральная территория «Сириус». А автором текста диктанта стала писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат почетного диплома Международной премии им. Ханса Кристиана Андерсена Марина Москвина.

«Тотальный диктант» — это просветительский проект, в рамках которого участники пишут диктант, чтобы проверить свою грамотность. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Текст для диктанта, как правило, сочиняют известные писатели. В разное время авторами выступали Борис Стругацкий, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский и Андрей Геласимов.

