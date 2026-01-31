Авербух заявил о серьезности намерений Валиевой

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, заявив, что фигуристка настроена серьезно, передает Sport24.

«Очень рад, что Камиле Валиевой удалось исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам. Возвращение с четверным показывает абсолютную серьезность ее намерений», — сказал Авербух.

За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам.