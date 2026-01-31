Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Рыбакина ответила, чувствует ли себя непобедимой после титула на Australian Open

Рыбакина не чувствует себя непобедимой после титула на Australian Open
Global Look Press

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что не чувствует себя непобедимой после титула на Australian Open, передает «Чемпионат».

«Чувствую ли я себя непобедимой? Не особо. В Брисбене я проиграла, однако за последние две недели я прибавила, это здорово. Каждый матч был разным», — сказала Рыбакина.

В финале Australian Open Рыбакина одолела белоруску Арину Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Соболенко заявила, что показала не слишком умный теннис в финале Australian Open.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!