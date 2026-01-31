Размер шрифта
В российском городе эвакуируют 250 человек из-за упавшего во дворе дома БПЛА

Хинштейн: в Железногорске из-за упавшего дрона эвакуируют 250 человек
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Около 250 жителей трех многоквартирных домов эвакуируют в здание школы из-за упавшего беспилотника (БПЛА) во дворе Железногорска Курской области. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания дрона, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи. Как только саперы обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры», — написал он.

Курский губернатор добавил, что на месте также работают глава города и министр ЖКХ и ТЭК, а также специальная комиссия, члены которой обойдут все адреса и зафиксируют обращения жителей. Хинштейн при этом уточнил, что в ближайшее время бригады приступят к замене стеклопакетов в поврежденных домах.

31 января стало известно, что при атаке БПЛА на город Курск были повреждены дома и автомобили. Дрон, как сообщается, сдетонировал в районе Курского завода тракторных запчастей. Также известно, что местных жителей от сбитого БПЛА никто не пострадал.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
