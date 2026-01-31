Размер шрифта
Спецпредставитель Путина оценил встречу с делегацией США

Дмитриев счел конструктивной встречу с представителями Трампа
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал встречу с американской «миротворческой» делегацией конструктивной.

«Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы», — написал Дмитриев.

До этого спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон воодушевлен тем, как Москва работает над достижением мира в украинском конфликте. По его словам, переговоры «в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования» со спецпредставителем президента РФ в Майами прошли продуктивно.

31 января Дмитриев прилетел во Флориду. В 8:00 (16:00 мск) стартовали его переговоры с американской делегацией. Кроме Уиткоффа, от США в них участвовали министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ранее было опровергнуто заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби.
 
