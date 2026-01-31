Размер шрифта
Министр обороны Германии одной фразой описал роль Трампа в переговорах по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус признал роль Трампа в переговорах по Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью RND признал, что президент США Дональд Трамп «придал некоторый импульс» переговорам по мирному урегулированию на Украине.

«Исторический опыт показывает, что правительства часто пытаются отвлечь внимание от внутриполитических проблем и экономических спадов», — отметил глава немецкого минобороны.

Он добавил, что не удивился бы, если бы активизация США на других направлениях внешней политики — в Венесуэле и Гренландии — сыграла при этом свою роль.

В интервью министр также высказался о ситуации в НАТО и сравнил ее с отношениями после 20 лет брака.

«Любой человек, проживший в браке 20 лет, рано или поздно может пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или же его жизненные приоритеты могут измениться», — заявил министр.

Он добавил, что в этом случае можно либо расстаться, либо конструктивно вместе решать проблемы, если есть «общая почва».

В начале недели генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность ЕС поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. По его словам, европейские государства не способны и защитить себя без американского ядерного зонтика.

Ранее Писториус потребовал извинений от Трампа за слова о союзниках.
 
