Звезда детского кино отказался от денег и объявил себя религиозным экстремистом

Звезда детского кино Баг Холл (настоящее имя Брэндон Роуэн), сыгравший одну из ролей в фильме «Маленькие негодяи» (1994), покинул Голливуд, чтобы жить без денег. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина объявил себя «радикальным католическим экстремистом» и с 2020 года с женой и пятью детьми живет в Техасе. По данным издания, Баг Холл дал обет бедности и отказался от всего, что заработал на своей актерской карьере. Он продал большую часть своего имущества и планирует построить для семьи дом с собственными электрическими и водопроводными системами.

«Моя цель — вести жизнь, максимально свободную от какой-либо потребности в доходах. Если возникнет финансовая потребность, я пойду на какую-нибудь работу или подыщу халтурку за наличные, чтобы удовлетворить эту потребность», — объяснил экс-актер.

В 2020 году его арестовали за употребление запрещенных веществ. На момент ареста Баг Холл не употреблял алкоголь в течение 15 лет и в тот момент понял, что Голливуд для него — нездоровое место.

В 2022 году Холла забанили в социальной сети X из-за комментариев о наказаниях детей, которые он практикует с возраста 10 месяцев.

«Я действительно шлепаю детей и твердо верю в то, что шлепки — это средство раннего формирования правильных мыслительных ассоциаций», — объяснил он Daily Mail.

В начале января бывшего ребенка-актера Мэтта Прокопа арестовали за детскую порнографию.

Ранее Полежайкин из «Папиных дочек» увеличил долги по алиментам и кредитам.