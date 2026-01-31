Дело педофила Эпштейна: Трампа связали с изнасилованием 13-летней девочки

Президента США Дональда Трампа обвиняли в изнасиловании 13-летней девочки, говорится в новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы опубликованы на сайте министерства юстиции США.
В документах приведены показания женщины, которая утверждает, что около 35 лет назад на организованной Эпштейном вечеринке будущий американский лидер якобы принудил 13-летнюю девочку к оральному сексу. В какой-то момент подросток укусила Трампа и посмеялась над этим, за что тот ее ударил по лицу. Также утверждается, что эту же девочку насиловал и сам Эпштейн.
После того как на эту историю обратили внимание СМИ, соответствующий материал с сайта пропал, пишет газета The Daily Telegraph. Однако позже доступ к нему восстановили.
«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — говорится в объяснении представителей американского минюста.
Как подсчитали в газете The Independent, в 3 млн страниц по делу имя Трампа упоминается более 3 тыс. раз.
«В последней порции документов имя Трампа упоминается более трех тысяч раз, хотя это не означает, что он обвиняется в каких-либо правонарушениях, участвовал в преступлениях Эпштейна или даже знал о них»,
— пишет издание.
В газете напомнили утверждение Трампа о том, что он не знал о преступной деятельности Эпштейна.
По данным телеканала CNN, в письме бывшему министру финансов США Ларри Саммерсу Эпштейн писал: «Ваш мир не понимает, насколько он (Трамп — «Газета.Ru») на самом деле глуп».
По словам члена палаты представителей конгресса США Джеймса Уолкиншоу, до сих пор минюст США опубликовал лишь около половины материалов по делу. Он задался вопросом, почему ведомство «скрывает всю правду».
«Ложные заявления»
Сотрудники министерства юстиции США опубликовали заявление, в котором назвали фигурирующую в материалах информацию о якобы действиях Трампа недостоверной. Там также напомнили, что файлы были опубликованы из-за подписания Трампом закона о прозрачности в отношении дела Эпштейна.
«В эти материалы могут входить поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео, поскольку все, что было отправлено в ФБР общественностью, было включено в публикацию в соответствии с требованиями закона.
Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против Трампа, которые были переданы ФБР непосредственно перед выборами 2020 года.
Эти утверждения необоснованны и недостоверны, если бы в них была хоть капля правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа», — говорится в публикации.
Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш на пресс-конференции заявил, что минюст «не защищает Трампа» или других публичных персон, упоминающихся в деле. По его словам, американскому президенту нечего скрывать в файлах Эпштейна.
В то же время адвокат Брэд Эдвардс, представляющий сотни человек, признанных пострадавших по делу Эпштейна, в разговоре с телеканалом ABC News раскритиковал минюст за публикацию документов — по его словам, материалы позволяют идентифицировать его подзащитных, а у многих жертв даже не были скрыты имена:
«Мы получаем множество звонков о пострадавших, потому что их имена, несмотря на то, что они никогда публично не заявляли о случившемся и были совершенно неизвестны общественности, были обнародованы. Совершены буквально тысячи ошибок».
Представители минюста пообещали юристам скрыть разглашенные ими данные жертв.