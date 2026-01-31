Дело педофила Эпштейна: Трампа связали с изнасилованием 13-летней девочки

В недавно опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна зафиксировано обвинение в адрес президента Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки. Минюст США указал, что в документах представлена в том числе недостоверная информация, поскольку закон обязал ведомство публиковать все полученные жалобы.

Президента США Дональда Трампа обвиняли в изнасиловании 13-летней девочки, говорится в новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы опубликованы на сайте министерства юстиции США.

В документах приведены показания женщины, которая утверждает, что около 35 лет назад на организованной Эпштейном вечеринке будущий американский лидер якобы принудил 13-летнюю девочку к оральному сексу . В какой-то момент подросток укусила Трампа и посмеялась над этим, за что тот ее ударил по лицу. Также утверждается, что эту же девочку насиловал и сам Эпштейн.

После того как на эту историю обратили внимание СМИ, соответствующий материал с сайта пропал, пишет газета The Daily Telegraph. Однако позже доступ к нему восстановили.

«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — говорится в объяснении представителей американского минюста.

Как подсчитали в газете The Independent, в 3 млн страниц по делу имя Трампа упоминается более 3 тыс. раз.

«В последней порции документов имя Трампа упоминается более трех тысяч раз, хотя это не означает, что он обвиняется в каких-либо правонарушениях, участвовал в преступлениях Эпштейна или даже знал о них»,

— пишет издание.

В газете напомнили утверждение Трампа о том, что он не знал о преступной деятельности Эпштейна.

По данным телеканала CNN, в письме бывшему министру финансов США Ларри Саммерсу Эпштейн писал: «Ваш мир не понимает, насколько он (Трамп — «Газета.Ru») на самом деле глуп».

По словам члена палаты представителей конгресса США Джеймса Уолкиншоу, до сих пор минюст США опубликовал лишь около половины материалов по делу . Он задался вопросом, почему ведомство «скрывает всю правду».

«Ложные заявления»

Сотрудники министерства юстиции США опубликовали заявление, в котором назвали фигурирующую в материалах информацию о якобы действиях Трампа недостоверной. Там также напомнили, что файлы были опубликованы из-за подписания Трампом закона о прозрачности в отношении дела Эпштейна.

«В эти материалы могут входить поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео, поскольку все, что было отправлено в ФБР общественностью, было включено в публикацию в соответствии с требованиями закона.

Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против Трампа, которые были переданы ФБР непосредственно перед выборами 2020 года.

Эти утверждения необоснованны и недостоверны, если бы в них была хоть капля правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа», — говорится в публикации.

Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш на пресс-конференции заявил, что минюст «не защищает Трампа» или других публичных персон, упоминающихся в деле. По его словам, американскому президенту нечего скрывать в файлах Эпштейна.

В то же время адвокат Брэд Эдвардс, представляющий сотни человек, признанных пострадавших по делу Эпштейна, в разговоре с телеканалом ABC News раскритиковал минюст за публикацию документов — по его словам, материалы позволяют идентифицировать его подзащитных, а у многих жертв даже не были скрыты имена:

«Мы получаем множество звонков о пострадавших, потому что их имена, несмотря на то, что они никогда публично не заявляли о случившемся и были совершенно неизвестны общественности, были обнародованы. Совершены буквально тысячи ошибок».

Представители минюста пообещали юристам скрыть разглашенные ими данные жертв.