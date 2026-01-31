Губернатора Гладкова удивило поведение птиц во время ракетной опасности

Гладков показал видео со странным поведением птиц во время ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивился странному поведению птиц, замеченному им во время объявления ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор опубликовал видеозапись, демонстрирующую большую группу птиц, бесцельно кружащих в небе в одном и том же месте.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — поделился впечатлениями политик.

31 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение девяти часов пресекли попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сбив 24 дрона, принадлежащих ВСУ. Согласно информации Минобороны, инциденты произошли в период с 08:00 до 17:00 в четырех различных регионах России. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской и Курской областями – по девять БПЛА в каждой. В Брянской области было сбито пять беспилотников, а еще один был перехвачен в воздушном пространстве Липецкой области.

Ранее бойцы ВС РФ доставили продукты в белгородские села, где кружат дроны ВСУ.