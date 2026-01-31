Трамп убежден, что демократы не хотят нового шатдауна

Демократическая партия не хочет допустить нового шатдауна, так как это плохо скажется на ее имидже. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик, фрагмент беседы опубликован на странице журналистки в X.

«Я думаю, все в порядке. У нас был большой [рост] ВВП, но я потерял полтора пункта из-за прошлого [шатдауна]. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это произошло, это выставляет их в плохом свете, и это также плохо для страны. Надеюсь, достаточно людей будут думать головами», — привела Хайнрик слова американского лидера.

31 января в США начался частичный шатдаун, сообщила The Guardian. Как отмечается, американское правительство частично приостановило работу до одобрения финансирования.

Издание отмечает, что шатдаун стал следствием отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Министерства внутренней безопасности после произошедших в Миннесоте событий.

30 января Сенат Соединенных Штатов одобрил пакет законопроектов о финансировании большинства федеральных ведомств до конца текущего финансового года — 30 сентября. В рамках документов предусматривается выделение средств Пентагону, Государственному департаменту, министерствам финансов, здравоохранения, труда и ряду других организаций.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.