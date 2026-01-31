Размер шрифта
Трамп убежден, что демократы не хотят нового шатдауна

Трамп: демократы не хотят нового шатдауна
Kevin Lamarque/Reuters

Демократическая партия не хочет допустить нового шатдауна, так как это плохо скажется на ее имидже. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик, фрагмент беседы опубликован на странице журналистки в X.

«Я думаю, все в порядке. У нас был большой [рост] ВВП, но я потерял полтора пункта из-за прошлого [шатдауна]. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это произошло, это выставляет их в плохом свете, и это также плохо для страны. Надеюсь, достаточно людей будут думать головами», — привела Хайнрик слова американского лидера.

31 января в США начался частичный шатдаун, сообщила The Guardian. Как отмечается, американское правительство частично приостановило работу до одобрения финансирования.

Издание отмечает, что шатдаун стал следствием отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Министерства внутренней безопасности после произошедших в Миннесоте событий.

30 января Сенат Соединенных Штатов одобрил пакет законопроектов о финансировании большинства федеральных ведомств до конца текущего финансового года — 30 сентября. В рамках документов предусматривается выделение средств Пентагону, Государственному департаменту, министерствам финансов, здравоохранения, труда и ряду других организаций.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.
 
