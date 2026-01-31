Размер шрифта
Ирина Дубцова о кончине супруги своего избранника: «Это была прекрасная семья»

Певица Дубцова рассказала, что жены ее избранника не стало три года назад
dubtsova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Дубцова рассказала о кончине супруги своего избранника Ивана Петренко. О семейной жизни она поговорила на шоу «Ваша Наташа».

Так артистка опосредованно ответила на недоумение подписчиков, не понимающих, почему она так много времени проводит с детьми Ивана — шестилетним Мироном и восьмилетней Софией. По словам Дубцовой, Петренко овдовел до их встречи.

«Она ушла от тяжелой продолжительной болезни три года назад. Это была прекрасная полноценная семья, которая разрушилась такими трагическими обстоятельствами», — сказала артистка.

С Петренко Дубцова встречается меньше года. При этом вместе жить они стали уже через шесть дней после знакомства. Меньше чем через месяц к ним переехали дети мужчины.

У самой Дубцовой есть 19-летний сын Артем от солиста группы Plazma Романа Черницына. Супруги развелись через два года после рождения первенца, но сохранили дружеские отношения.

Ранее Ирина Дубцова поплавала среди опасных для жизни рыб.
 
