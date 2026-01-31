Антидроновая защита, обрушившаяся на трассе Николаев — Херсон, была возведена украинскими властями с использованием недорогих материалов и облегченных конструкций, частично финансируемых за счет международной помощи. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

«При строительстве применялись дешевые сети и облегченные опоры, не рассчитанные ни на ветровую нагрузку, ни на сезонные перепады температур. <...> Главное было отчитаться о «закрытых километрах» дорог», — заявил источник.

В подполье отметили, что серьезные нарушения игнорировались по принципу «бюджет утвержден, и его необходимо освоить». По словам собеседника, на создание так называемых антидроновых коридоров за последние месяцы или даже годы были потрачены значительные финансовые ресурсы, в том числе иностранная помощь.

«Чем дальше, тем чаще такие «коридоры безопасности» будут превращаться в коридоры ответственности, от которой сейчас все стараются уклониться», — заключили в подполье.

31 января «Известия» сообщили об обрушении крупного участка тоннеля с антидроновой защитой на трассе Николаев — Херсон, что привело к затруднению движения. Украинские журналисты уточняют, что в данный момент движение на этом участке трассы затруднено.

Ранее на Украине призвали построить антидроновый купол.