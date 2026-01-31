Футболист и капитан тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил пресс-службе клуба, что серб Новак Джокович обыграет испанца Карлоса Алькараса в финале Australian Open.

«Кто победит? Джокович. Должен уже забирать», — сказал Дзюба.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Алькарас одолел Александра Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open.