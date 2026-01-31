Размер шрифта
Армия

За три часа Россию атаковали более 40 дронов

Силы ПВО за три часа ликвидировали над регионами России 41 дрон
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над регионами страны 41 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 17:00 до 20:00. В Брянской области уничтожили 13 БПЛА, девять нейтрализовали в Курской области, семь — в Белгородской, пять — в Ростовской, еще два сбили в небе Липецкой области и один — в Воронежской.

В период с 8:00 до 17:00 территорию РФ атаковали 24 БПЛА. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — над Липецкой областью.

Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, но не уточнили, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. С просьбой временно прекратить удары к президенту Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп.

В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.
 
