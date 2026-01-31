В Госдуме рассказали, защитит ли Россия Иран от США

Депутат Журавлев: Россия не отправляет войска на защиту Ирана в конфликте с США

Соглашение России и Ирана о стратегическом партнерстве не содержит пункта о прямой военной помощи, поэтому Москва не отправляет войска на защиту Исламской Республики от США, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал усиление американского военного присутствия вокруг ближневосточной страны.

«Конечно, Тегеран — стратегический союзник Москвы, но, между прочим, когда подписывались документы об этом, именно иранская сторона настояла, чтобы там не значилась прямая военная помощь. Россия ведь в то время уже вела СВО. Поэтому мы и не вмешиваемся, по крайней мере на уровне публичном, отправляя на защиту свои войска . А все остальное нормы международного права нам не запрещают», — заявил Журавлев.

По его словам, атаки Соединенных Штатов на Иран локальные, они не влияют на Россию и глобальный рынок.

«За последние годы США атаковали Иран по меньшей мере три раза, и это не пошатнуло ни курс доллара, ни цену на нефть — конфликты вполне можно было назвать локальными, которые не влияют на глобальный рынок. Иран вырабатывает довольно значительное количество электроэнергии, но практически всю ее потребляет внутри страны», – отметил депутат.

23 января президент США Дональд Трамп объявил, что группа кораблей американского Военно-морского флота направляется в сторону Ирана «на всякий случай». При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что «в конечном итоге ничего не произойдет».

На этом фоне Иран начал в Ормузском проливе двухдневные военно-морские учения с проведением боевых стрельб. В США в ответ на это заявили, что не допустят провокаций вблизи своих кораблей.

До этого командующий армией Исламской Республики Амир Хатами заявил, что Вооруженные силы Ирана следят за всеми передвижениями США в ближневосточном регионе и находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.