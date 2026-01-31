Размер шрифта
В Иране рассказали о формировании структуры переговоров с США

Лариджани: формирование структуры переговоров с США продвигается
Wikimedia Commons

Формирование переговорной структуры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной проблематике продолжается, несмотря на созданное в медиа искусственное информационное давление. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети Х.

«Вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, формирование структуры для переговоров (с США. — прим. ред.) продвигается», — написал Лариджани на своей странице.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности страны вернуться к обсуждению ядерной программы с Соединенными Штатами.

28 января президент США Дональд Трамп с оптимизмом высказался по поводу того, что иранские представители согласятся сесть за стол переговоров и заключить соглашение об отказе от ядерного вооружения. При этом он подчеркнул, что «время на исходе» и этот вопрос «имеет решающее значение».

Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США, даже в случае начала переговоров.
 
