Крупный пожар вспыхнул на предприятии в Коломне

В городском округе Коломна пожарные борются с масштабным возгоранием на одном из предприятий. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

По данным ведомства, в ликвидации огня принимают участие спасатели Мособлпожспас и сотрудники ГУ МЧС России по Московской области.

«Крупный пожар на предприятии <…>. Тушение осложняется тем, что в здании располагаются производства пластика и типография», — говорится в сообщении.

Пожарные отмечают, что в настоящее время приоритетной задачей является локализация пожара и предотвращение его дальнейшего распространения.

31 января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске пять подростков в возрасте 16 и 17 лет надышались угарным газом, спасти их не удалось. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении».

