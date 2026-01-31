Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Стало известно, какая обстановка царит в столице ОАЭ накануне переговоров по Украине

РИА Новости: в Абу-Даби накануне переговоров по Украине обстановка спокойная
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Обстановка в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби менее чем за сутки до начала переговоров по украинскому урегулированию спокойная. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обстановка на улицах города спокойная, дополнительных полицейских патрулей или перекрытий в столице ОАЭ не наблюдается. У посольств России и Украины также спокойно, меры безопасности не усилены. Представительства обеих стран закрыты в связи с выходным днем», — передает корреспондент агентства.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планировалось продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля. Комментируя итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби представитель Кремля также заявил, что территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России.

Ранее источник опроверг заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!