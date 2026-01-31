Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

«Каждый чтит ее память по‑своему»: на могилу Началовой положили портрет, который могут украсть

aif.ru: поклонник Юлии Началовой оставил подарок на могиле, но его могут украсть
Natalya Loginova/Global Look Press

Поклонник Юлии Началовой посетил могилу певицы в день ее рождения — 31 января, оставив на кладбище цветы и большой фотопортрет знаменитости в прочной рамке. Об этом сообщает aif.ru.

«Надеюсь, какое‑то время [портрет] постоит», — сказал фанат корреспонденту издания.

Однако близкие Началовой — мать Таисия Николаевна и Виктор Васильевич — опасаются, что в скором времени «сувенир» украдут. По их словам, один из самых преданных поклонников — пожилой мужчина с магнитофоном — регулярно забирает с могилы подарки. Он же иногда включает песни Началовой, отдавая дань памяти любимой артистке.

Aif.ru отмечает, что во время беседы корреспондента с фанатом и родственниками Началовой к ее могиле как раз приблизился седоволосый мужчина, который, возможно, и замешан в постоянной краже вещей. Однако присутствующие сразу же предупредили только что прибывшего, чтобы тот не трогал портрет, иначе «сразу будет ясно, кто это сделал». Мужчина поклялся ничего не уносить.

«У Юлии есть и такие поклонники. Каждый чтит ее память по‑своему. Я отношусь к ним совершенно без негатива. Кому‑то песни Юли помогают жить», — отметил отец артистки.

31 января 2026 года певице Юлии Началовой исполнилось бы 45 лет. В конце 90-х под ее романтичные поп-баллады рыдали подростки на дискотеках, а уже к началу нулевых она стала одной из самых ярких звезд отечественной сцены, которую критики с гордостью называли «русской Мэрайей Кэри». Подробнее о жизненном и профессиональном пути артистки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать Либердж Кпадону Надежда заявила, что звезды «Дома-2» не стало из-за диабета.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!