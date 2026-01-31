«Каждый чтит ее память по‑своему»: на могилу Началовой положили портрет, который могут украсть

Поклонник Юлии Началовой посетил могилу певицы в день ее рождения — 31 января, оставив на кладбище цветы и большой фотопортрет знаменитости в прочной рамке. Об этом сообщает aif.ru.

«Надеюсь, какое‑то время [портрет] постоит», — сказал фанат корреспонденту издания.

Однако близкие Началовой — мать Таисия Николаевна и Виктор Васильевич — опасаются, что в скором времени «сувенир» украдут. По их словам, один из самых преданных поклонников — пожилой мужчина с магнитофоном — регулярно забирает с могилы подарки. Он же иногда включает песни Началовой, отдавая дань памяти любимой артистке.

Aif.ru отмечает, что во время беседы корреспондента с фанатом и родственниками Началовой к ее могиле как раз приблизился седоволосый мужчина, который, возможно, и замешан в постоянной краже вещей. Однако присутствующие сразу же предупредили только что прибывшего, чтобы тот не трогал портрет, иначе «сразу будет ясно, кто это сделал». Мужчина поклялся ничего не уносить.

«У Юлии есть и такие поклонники. Каждый чтит ее память по‑своему. Я отношусь к ним совершенно без негатива. Кому‑то песни Юли помогают жить», — отметил отец артистки.

31 января 2026 года певице Юлии Началовой исполнилось бы 45 лет. В конце 90-х под ее романтичные поп-баллады рыдали подростки на дискотеках, а уже к началу нулевых она стала одной из самых ярких звезд отечественной сцены, которую критики с гордостью называли «русской Мэрайей Кэри». Подробнее о жизненном и профессиональном пути артистки — в материале «Газеты.Ru».

