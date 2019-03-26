В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ.

«По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено», — сказал источник.

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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело 68-летнего сотрудника МИДа обнаружили в туалете на 19 этаже.