«Все утыкается в разные подходы»: Песков об обмене заключенными с Киевом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение Украины по поводу обмена заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, Россия давно выступает за подобные обмены.

«…в данном случае все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит «всех на всех», к сожалению, здесь существуют нюансы в подходах», — сказал Песков.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле «19 на 72», а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.