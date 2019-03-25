Неизвестные попытались поджечь мечеть в Калифорнии

В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть и оставили послание, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя полицейского управления Эскондидо Крис Лик.

Пожар начался до утренней молитвы, в это время в здании находились семь человек. Люди смогли самостоятельно потушить пожар с помощью огнетушителя, уточняет издание.

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По словам сотрудников правоохранительных органов, найденная записка связана с новозеландскими терактами в мечетях.

«Если это поджог, то это, вероятно, также является преступлением на почве ненависти», — добавил Лик.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма расследует поджог в крупнейшей шиитской мечети страны.